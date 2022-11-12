Подоляк: "Русский мир" как экспансия – умер. Его ненавидят

"Русский мир" как экспансия варварской культуры, массовых убийств, ненависти и лжи – умер. Его ненавидят", – написал он.

Советник главы ОП предложил сравнить, как в феврале украинцы "встречали" российских оккупантов протестами – и как сейчас встречают в Херсоне Вооруженные силы Украины.

"Слова лишние. Все слишком очевидно", – подчеркнул Подоляк.

«Рускій мір» як експансія варварської культури, масових убивств, ненависті та брехні – помер. Його ненавидять. Просто порівняйте, як у лютому 2022 року протестами «зустрічали» російських окупантів – і як зараз зустрічають ЗСУ в Херсоні. Слова зайві. Все надто очевидно… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 12, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)