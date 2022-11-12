Подоляк: "Русский мир" как экспансия – умер. Его ненавидят

"Русский мир" как экспансия варварской культуры, массовых убийств, ненависти и лжи – умер. Его ненавидят", – написал он.
Советник главы ОП предложил сравнить, как в феврале украинцы "встречали" российских оккупантов протестами – и как сейчас встречают в Херсоне Вооруженные силы Украины.
"Слова лишние. Все слишком очевидно", – подчеркнул Подоляк.
«Рускій мір» як експансія варварської культури, масових убивств, ненависті та брехні – помер. Його ненавидять. Просто порівняйте, як у лютому 2022 року протестами «зустрічали» російських окупантів – і як зараз зустрічають ЗСУ в Херсоні. Слова зайві. Все надто очевидно…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 12, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
В минобороны РФ объявили, что утром 11 ноября завершили отступление из Херсона.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подтвердил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон.