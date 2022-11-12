В Херсоне при разминировании админздания пострадал сапер

В Херсоне над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов работают 10 групп взрывотехников Фото: Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

По его словам, основная угроза в городе сейчас заключается в массовом заминировании.

"10 групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских саперов получил ранения во время разминирования одного из административных зданий Херсона", – написал Клименко.

Он призвал местных жителей соблюдать правила безопасности, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы.

"Если обнаружили такой, обязательно сообщите об этом правоохранителям", – добавил глава Нацполиции.

Сегодня Клименко сообщил, что в Херсон вернулась украинская полиция.