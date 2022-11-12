ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне при разминировании админздания пострадал сапер

В Херсоне над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов работают 10 групп взрывотехников
В Херсоне над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов работают 10 групп взрывотехников
Фото: Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

В деоккупированном Херсоне при разминировании админздания пострадал сапер. Об этом 12 ноября в Facebook заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, основная угроза в городе сейчас заключается в массовом заминировании.

"10 групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских саперов получил ранения во время разминирования одного из административных зданий Херсона", – написал Клименко.

Он призвал местных жителей соблюдать правила безопасности, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы.

"Если обнаружили такой, обязательно сообщите об этом правоохранителям", – добавил глава Нацполиции.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid0Z84e7c3HFq58zTSh1KTLhZK13MSkA19LKwYMDuFZEutxFgDPqV1rc7fFGQgPWfkCl

Сегодня Клименко сообщил, что в Херсон вернулась украинская полиция.

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Теги: Украина, Херсон, саперы, ВСУ, разминирование, Нацполиция, Игорь Клименко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (210343)
2
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (180422)
3
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (85091)
4
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после (77403)
5
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец (73219)
6
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом (69818)
7
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (66523)
8
"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова (47149)
 
 
 
 