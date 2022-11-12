В Херсоне при разминировании админздания пострадал сапер

По его словам, основная угроза в городе сейчас заключается в массовом заминировании.
"10 групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских саперов получил ранения во время разминирования одного из административных зданий Херсона", – написал Клименко.
Он призвал местных жителей соблюдать правила безопасности, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы.
"Если обнаружили такой, обязательно сообщите об этом правоохранителям", – добавил глава Нацполиции.
Сегодня Клименко сообщил, что в Херсон вернулась украинская полиция.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.