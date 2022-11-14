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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский посетил освобожденный Херсон

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Офис президента подтвердил информацию о визите
Офис президента подтвердил информацию о визите
Фото: Zelenskiy / Telegram

14 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон. Об этом сообщил официальный Telegram-канал главы государства.

Судя по фото, Зеленский выступил перед украинскими военными и прошел по городу. 

"Херсон – Украина", – говорится в сообщении президента Украины.

Reuters сообщает, что президент обратился к солдатам перед зданием на главной площади Херсона. 

"Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", – сказал он.

Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России и сказал, что поставка реактивных артиллерийских систем HIMARS из США имела большое значение для украинской армии, пишет агентство.

За несколько минут до прибытия президента люди в центре Херсона слышали взрывы, отмечает Reuters. После того, как он закончил говорить, над городом были также слышны звуки работающей артиллерии, говорится в сообщении.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

Теги: Херсон, Владимир Зеленский, война России против Украины, деоккупация
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