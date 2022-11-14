Зеленский посетил освобожденный Херсон

Судя по фото, Зеленский выступил перед украинскими военными и прошел по городу.
"Херсон – Украина", – говорится в сообщении президента Украины.
Reuters сообщает, что президент обратился к солдатам перед зданием на главной площади Херсона.
"Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", – сказал он.
Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России и сказал, что поставка реактивных артиллерийских систем HIMARS из США имела большое значение для украинской армии, пишет агентство.
За несколько минут до прибытия президента люди в центре Херсона слышали взрывы, отмечает Reuters. После того, как он закончил говорить, над городом были также слышны звуки работающей артиллерии, говорится в сообщении.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.