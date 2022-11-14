Зеленский посетил освобожденный Херсон

Судя по фото, Зеленский выступил перед украинскими военными и прошел по городу.

"Херсон – Украина", – говорится в сообщении президента Украины.

Reuters сообщает, что президент обратился к солдатам перед зданием на главной площади Херсона.

"Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", – сказал он.

Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России и сказал, что поставка реактивных артиллерийских систем HIMARS из США имела большое значение для украинской армии, пишет агентство.

За несколько минут до прибытия президента люди в центре Херсона слышали взрывы, отмечает Reuters. После того, как он закончил говорить, над городом были также слышны звуки работающей артиллерии, говорится в сообщении.