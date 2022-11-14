В освобожденных районах Херсонской области остается высокий уровень минной опасности, россияне шпионят беспилотниками – Генштаб ВСУ

В Херсонской области после оккупантов осталось множество мин и взрывчатки Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия.

"Отмечается усиление противником ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании огневого поражения как военных, так и гражданских объектов", – предупредили в Генштабе.

По информации Генштаба, 12 ноября российские оккупанты обстреляли из минометов частный сектор поселка Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой эвакуации. В результате обстрела погибли двое и получили ранения трое местных жителей.

В отдельных временно занятых населенных пунктах Запорожской области россияне продолжают выселять местных жителей из их домов, чтобы расквартировать военнослужащих оккупационных войск.

"С 10 ноября текущего года наблюдается так называемая эвакуация имущества Донецкого управления железных дорог в город Иловайск", – добавили в Генштабе.