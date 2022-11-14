В освобожденных районах Херсонской области остается высокий уровень минной опасности, россияне шпионят беспилотниками – Генштаб ВСУ

Подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия.
"Отмечается усиление противником ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании огневого поражения как военных, так и гражданских объектов", – предупредили в Генштабе.
По информации Генштаба, 12 ноября российские оккупанты обстреляли из минометов частный сектор поселка Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой эвакуации. В результате обстрела погибли двое и получили ранения трое местных жителей.
В отдельных временно занятых населенных пунктах Запорожской области россияне продолжают выселять местных жителей из их домов, чтобы расквартировать военнослужащих оккупационных войск.
"С 10 ноября текущего года наблюдается так называемая эвакуация имущества Донецкого управления железных дорог в город Иловайск", – добавили в Генштабе.
По информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины Силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км².
ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области вместе с областным центром.
Отступая из Херсона, россияне, по информации ОВА, заминировали "почти все". В ходе разминирования территории области один украинский сапер погиб и еще четверо получили ранения. 13 ноября на освобожденной территории региона на минах подорвались два автомобиля.