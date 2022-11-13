При разминировании в Херсонской области погиб украинский сапер, еще четверо получили ранения – Зеленский

Мины, по словам президента, являются главной опасностью на деоккупированных территориях Херсонской области Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

Зеленский призвал жителей освобожденного региона помнить, что там пока опасно.

"Не забывайте, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна. В первую очередь это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов. Еще четверо получили ранения, проводя разминирование. Прошу всех херсонцев быть очень осторожными и немедленно сообщать спасателям обо всех опасных предметах", – добавил Зеленский.

12 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко информировал, что в деоккупированном Херсоне при разминировании админздания пострадал сапер.