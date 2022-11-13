При разминировании в Херсонской области погиб украинский сапер, еще четверо получили ранения – Зеленский

Зеленский призвал жителей освобожденного региона помнить, что там пока опасно.
"Не забывайте, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна. В первую очередь это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов. Еще четверо получили ранения, проводя разминирование. Прошу всех херсонцев быть очень осторожными и немедленно сообщать спасателям обо всех опасных предметах", – добавил Зеленский.
12 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко информировал, что в деоккупированном Херсоне при разминировании админздания пострадал сапер.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также СБУ и прокуратура.
В городе ввели комендантский час, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов области не спешить возвращаться туда, так как есть угроза обстрелов со стороны оккупантов, кроме того, их должны обследовать взрывотехники.
Отступая из Херсона, россияне, как сказал Янушевич, заминировали почти все.