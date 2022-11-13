Российские оккупанты заминировали в Херсоне почти все – ОВА

Он отметил, что празднование деоккупации Херсона продолжается – люди выходят на улицы и площади с флагами, радуются и благодарят ВСУ.
"Но я хочу всех предостеречь: сейчас ведется разминирование, враг заминировал почти все. Я очень прошу вас: не нужно собираться в людных местах. Более того, завтра, 14 ноября, будут проводиться работы по разминированию в центре города. Поэтому я вас очень прошу не заезжать в центральную часть города. Надеюсь на ваше понимание", – добавил глава ОВА.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон был единственным областным центром Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области, освободили десятки населенных пунктов.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также СБУ и прокуратура.
В городе ввели комендантский час, Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов области не спешить возвращаться туда, так как есть угроза обстрелов со стороны оккупантов, кроме того, их должны обследовать взрывотехники.