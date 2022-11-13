Российские оккупанты заминировали в Херсоне почти все – ОВА

Янушевич – херсонцам: Я вас очень прошу не заезжать завтра в центральную часть города Скриншот: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Он отметил, что празднование деоккупации Херсона продолжается – люди выходят на улицы и площади с флагами, радуются и благодарят ВСУ.

"Но я хочу всех предостеречь: сейчас ведется разминирование, враг заминировал почти все. Я очень прошу вас: не нужно собираться в людных местах. Более того, завтра, 14 ноября, будут проводиться работы по разминированию в центре города. Поэтому я вас очень прошу не заезжать в центральную часть города. Надеюсь на ваше понимание", – добавил глава ОВА.