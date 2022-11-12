ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне вводится комендантский час – ОВА

Янушевич заявил, что въезд и выезд в Херсон будет ограничен
Янушевич заявил, что въезд и выезд в Херсон будет ограничен
Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне вводится комендантский час. Об этом 12 ноября в Facebook сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Наша задача – обеспечение безопасности вашей жизни. Поэтому с сегодняшнего дня с 17.00 вечера до 8.00 утра мы вынуждены ввести комендантский час. Соответствующее распоряжение подписано начальником военной администрации Херсона", – отметил Янушевич.

По его словам, въезд и выезд в город будет ограничен для проведения разминирования территории.

"Поверьте, мы все делаем, чтобы вернуть нормальную жизнедеятельность и в Херсон, и во всю Херсонскую область", – подчеркнул Янушевич.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/videos/844804560195694/

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулась украинская полиция и военная администрация.

Теги: Украина, Херсон, комендантский час, ВСУ, война России против Украины, разминирование, деоккупация, Ярослав Янушевич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (215028)
2
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (183498)
3
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (85372)
4
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец (74865)
5
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (66698)
6
"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова (50193)
7
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці" (42718)
8
"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску (37994)
 
 
 
 