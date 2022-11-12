В Херсоне вводится комендантский час – ОВА

Янушевич заявил, что въезд и выезд в Херсон будет ограничен Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

"Наша задача – обеспечение безопасности вашей жизни. Поэтому с сегодняшнего дня с 17.00 вечера до 8.00 утра мы вынуждены ввести комендантский час. Соответствующее распоряжение подписано начальником военной администрации Херсона", – отметил Янушевич.

По его словам, въезд и выезд в город будет ограничен для проведения разминирования территории.

"Поверьте, мы все делаем, чтобы вернуть нормальную жизнедеятельность и в Херсон, и во всю Херсонскую область", – подчеркнул Янушевич.