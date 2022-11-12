В Херсоне вводится комендантский час – ОВА

"Наша задача – обеспечение безопасности вашей жизни. Поэтому с сегодняшнего дня с 17.00 вечера до 8.00 утра мы вынуждены ввести комендантский час. Соответствующее распоряжение подписано начальником военной администрации Херсона", – отметил Янушевич.
По его словам, въезд и выезд в город будет ограничен для проведения разминирования территории.
"Поверьте, мы все делаем, чтобы вернуть нормальную жизнедеятельность и в Херсон, и во всю Херсонскую область", – подчеркнул Янушевич.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулась украинская полиция и военная администрация.