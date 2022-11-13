"Укрзалізниця" начала продажу билетов в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь

Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с указанием даты отправления поезда и места в вагоне Фото: depositphotos.com

"Вы просили – мы сделали! В честь освобождения Херсона, с мечтой о Симферополе, запускаем билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города! Вместе с платформой United24 начинаем благотворительный проект "Билеты к победе". Уже сегодня вы можете оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации", – говорится в сообщении.

Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с указанием даты отправления поезда и места в вагоне.

"Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами "Киев – Херсон" можно будет воспользоваться в ближайшее время!" – подчеркнули в "Укрзалізниці".

Рейсы будет совершать "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.

Оформить символический билет можно по этой ссылке.

Как уточнили в компании, средства от продажи через платформу United24 будут перечислены на закупку автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

"С благодарностью за освобождение Херсона и верой в то, что скоро наши поезда вернутся на вокзалы всех украинских городов!" – резюмировали в "Укрзалізниці".