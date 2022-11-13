"Укрзалізниця" начала продажу билетов в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь

"Вы просили – мы сделали! В честь освобождения Херсона, с мечтой о Симферополе, запускаем билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города! Вместе с платформой United24 начинаем благотворительный проект "Билеты к победе". Уже сегодня вы можете оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации", – говорится в сообщении.
Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с указанием даты отправления поезда и места в вагоне.
"Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами "Киев – Херсон" можно будет воспользоваться в ближайшее время!" – подчеркнули в "Укрзалізниці".
Рейсы будет совершать "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.
Оформить символический билет можно по этой ссылке.
Как уточнили в компании, средства от продажи через платформу United24 будут перечислены на закупку автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.
"С благодарностью за освобождение Херсона и верой в то, что скоро наши поезда вернутся на вокзалы всех украинских городов!" – резюмировали в "Укрзалізниці".
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса, а также часть Херсонской области вместе с областным центром.
Мариуполь россияне захватили после полномасштабного вторжения, а Донецк, Луганск и Симферополь находятся в оккупации с 2014 года.