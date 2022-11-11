"Мы предупреждали. Надеюсь, наконец-то дошло". Арахамия на фоне деоккупации Херсона предложил России "как можно скорее" уйти из Украины

Об этом Арахамия написал 11 ноября в Telegram.

"Мы обещали, что никого не оставим, – написал нардеп. – Мы предупреждали оккупантов, что их ждет только смерть. Надеюсь, наконец-то дошло. Поэтому, или они как можно скорее сами уйдут из Украины и сохранят жизнь, или наши Вооруженные силы обеспечат им условия для "добровольного, планового ухода" из Донецка, Луганска, Севастополя и всех захваченных территорий".

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Война России против Украины. Главное (обновляется)