"Мы предупреждали. Надеюсь, наконец-то дошло". Арахамия на фоне деоккупации Херсона предложил России "как можно скорее" уйти из Украины

Об этом Арахамия написал 11 ноября в Telegram.
"Мы обещали, что никого не оставим, – написал нардеп. – Мы предупреждали оккупантов, что их ждет только смерть. Надеюсь, наконец-то дошло. Поэтому, или они как можно скорее сами уйдут из Украины и сохранят жизнь, или наши Вооруженные силы обеспечат им условия для "добровольного, планового ухода" из Донецка, Луганска, Севастополя и всех захваченных территорий".
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.