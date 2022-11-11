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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы – не холодильная камера, а там – наши люди". Данилов исключил заморозку войны после освобождения Херсона

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Данилов: Никакой остановки мы допустить не можем, потому что там наши люди
Данилов: Никакой остановки мы допустить не можем, потому что там – наши люди
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Вооруженные силы Украины не планируют замедлять темпы освобождения деоккупированных территорий на южном фронте и "замораживать" его накануне зимы. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 11 ноября в эфире телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, задание, которое ставит ВСУ президент Украины Владимир Зеленский, "довольно простое и понятное" – освобождение всех территорий от террористов и оккупантов. И это будет сделано, вопрос времени, отметил Данилов.

"Мы не можем ничего замораживать, мы – не холодильная камера. И должны освобождать наши территории независимо от погоды и времени года. Никакой остановки мы допустить не можем. Потому что там наши люди и мы видим, как они страдают и со слезами на глазах встречают наших парней, освободителей", – объяснил секретарь СНБО.

По его словам, занятый Украиной правый берег Днепра значительно выше, чем левый, и является более выгодной позицией для артиллерийской стрельбы и другого вида атак. И несмотря на то, что отступающие оккупанты фактически разрушили все переправы, кроме Каховской дамбы, ВСУ знают способы, как переправиться, когда будет необходимо.

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих. 

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило  ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников

Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже вошли в город.

Теги: Херсон, СНБО, Херсонская область, война России против Украины, Алексей Данилов, деоккупация
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