"Мы – не холодильная камера, а там – наши люди". Данилов исключил заморозку войны после освобождения Херсона

Данилов: Никакой остановки мы допустить не можем, потому что там – наши люди Фото: Олексій Данілов / Facebook

По его словам, задание, которое ставит ВСУ президент Украины Владимир Зеленский, "довольно простое и понятное" – освобождение всех территорий от террористов и оккупантов. И это будет сделано, вопрос времени, отметил Данилов.

"Мы не можем ничего замораживать, мы – не холодильная камера. И должны освобождать наши территории независимо от погоды и времени года. Никакой остановки мы допустить не можем. Потому что там наши люди и мы видим, как они страдают и со слезами на глазах встречают наших парней, освободителей", – объяснил секретарь СНБО.

По его словам, занятый Украиной правый берег Днепра значительно выше, чем левый, и является более выгодной позицией для артиллерийской стрельбы и другого вида атак. И несмотря на то, что отступающие оккупанты фактически разрушили все переправы, кроме Каховской дамбы, ВСУ знают способы, как переправиться, когда будет необходимо.