"Мы – не холодильная камера, а там – наши люди". Данилов исключил заморозку войны после освобождения Херсона

По его словам, задание, которое ставит ВСУ президент Украины Владимир Зеленский, "довольно простое и понятное" – освобождение всех территорий от террористов и оккупантов. И это будет сделано, вопрос времени, отметил Данилов.
"Мы не можем ничего замораживать, мы – не холодильная камера. И должны освобождать наши территории независимо от погоды и времени года. Никакой остановки мы допустить не можем. Потому что там наши люди и мы видим, как они страдают и со слезами на глазах встречают наших парней, освободителей", – объяснил секретарь СНБО.
По его словам, занятый Украиной правый берег Днепра значительно выше, чем левый, и является более выгодной позицией для артиллерийской стрельбы и другого вида атак. И несмотря на то, что отступающие оккупанты фактически разрушили все переправы, кроме Каховской дамбы, ВСУ знают способы, как переправиться, когда будет необходимо.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже вошли в город.