Зеленский провел заседание ставки. Обсудили продвижение ВСУ на юге и усиление защиты энергетической инфраструктуры

Президент Украины заслушал доклады о ситуации на передовой Фото: EPA

"Заслушал доклады о ситуации на передовой, и в частности на южном направлении фронта. Мы продолжаем освобождать нашу землю от оккупантов", – написал президент.

По его словам, на заседании ставки участники определили первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно деоккупированных территориях Украины. Также обсуждались темы усиления защиты энергетической инфраструктуры от атак России и восстановления объектов, пострадавших в результате российских обстрелов.

Как отметили в Офисе президента, были заслушаны доклады главнокомандующего ВСУ и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на передовой.

"Особое внимание члены ставки уделили событиям на южном направлении фронта", – говорится в сообщении.

В заседании ставки участвовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также участие в заседании приняли министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков и другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.