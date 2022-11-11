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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Разрушено с пятого по первый этаж". Зеленский считает удар по жилому дому в Николаеве ответом РФ на успехи Украины на фронте

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В результате атаки противника погибли как минимум два человека
В результате атаки противника погибли как минимум два человека
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В результате ночного удара российских оккупантов по пятиэтажному жилому дому в Николаеве часть дома разрушена, есть погибшие и раненые. Об этом в Facebook сообщил 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео с места происшествия.

"Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушено с пятого по первый этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются. Россия не оставляет своей мерзостной тактики. А мы не оставляем нашей борьбы. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев", – написал он. 

По информации Николаевской областной военной администрации, в результате обстрела противника два мирных жителя погибли, еще два получили ранения

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1273018543551456/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. 10 ноября украинские военные освободили Снигиревку – последний город, который РФ удерживала в Николаевской области

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаев, раненые, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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