"Разрушено с пятого по первый этаж". Зеленский считает удар по жилому дому в Николаеве ответом РФ на успехи Украины на фронте

"Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушено с пятого по первый этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются. Россия не оставляет своей мерзостной тактики. А мы не оставляем нашей борьбы. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев", – написал он.
По информации Николаевской областной военной администрации, в результате обстрела противника два мирных жителя погибли, еще два получили ранения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. 10 ноября украинские военные освободили Снигиревку – последний город, который РФ удерживала в Николаевской области