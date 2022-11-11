"Разрушено с пятого по первый этаж". Зеленский считает удар по жилому дому в Николаеве ответом РФ на успехи Украины на фронте

В результате атаки противника погибли как минимум два человека Фото: Сєнкевич Online / Telegram

"Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушено с пятого по первый этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются. Россия не оставляет своей мерзостной тактики. А мы не оставляем нашей борьбы. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев", – написал он.

По информации Николаевской областной военной администрации, в результате обстрела противника два мирных жителя погибли, еще два получили ранения.

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