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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вы не спрячетесь. Все равно найдем". Зеленский обратился к россиянам и коллаборантам, которые остались на юге Украины

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Зеленский отдельно упомянул российских военных на юге, которые переоделись в гражданское и пытаются спрятаться от ВСУ
Зеленский отдельно упомянул российских военных на юге, которые переоделись в гражданское и пытаются спрятаться от ВСУ
Фото: president.gov.ua

Единственный шанс на спасение для российских солдат, которые еще остаются в Херсоне и других городах юга Украины, – это сдаться в плен, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал 11 ноября в вечернем обращении, опубликованном в Telegram.

"Хочу отдельно отметить для тех российских солдат, наемников и коллаборантов, которых бросили в Херсоне и других городах юга. Единственный шанс на спасение для вас – это сдаться в украинский плен", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские власти гарантируют отношение к пленным в соответствии с законом и международными нормами.

"И тем российским военным, которые переоделись в гражданское и где-то там прячутся, хочу сказать, что вы не спрячетесь. Все равно найдем. Не затягивайте это. Добровольно прийти в украинский плен – это единственный вариант для всех оккупантов", – сказал Зеленский.

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих. 

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило  ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников

Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Теги: Херсон, Херсонская область, плен, наемники, пленные, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, коллаборационизм
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