"Вы не спрячетесь. Все равно найдем". Зеленский обратился к россиянам и коллаборантам, которые остались на юге Украины

Зеленский отдельно упомянул российских военных на юге, которые переоделись в гражданское и пытаются спрятаться от ВСУ Фото: president.gov.ua

"Хочу отдельно отметить для тех российских солдат, наемников и коллаборантов, которых бросили в Херсоне и других городах юга. Единственный шанс на спасение для вас – это сдаться в украинский плен", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские власти гарантируют отношение к пленным в соответствии с законом и международными нормами.

"И тем российским военным, которые переоделись в гражданское и где-то там прячутся, хочу сказать, что вы не спрячетесь. Все равно найдем. Не затягивайте это. Добровольно прийти в украинский плен – это единственный вариант для всех оккупантов", – сказал Зеленский.