Жителей Чернобаевки призвали подождать с возвращением домой

"Мы радуемся успехам ВСУ на нашей родной земле и верим в победу над врагом на всей территории Украины! Пока призываем быть осмотрительными и не спешить с возвращением в дома, где долгое время никто не находился. У Чернобаевской военной администрации нет разрешения на посещение деоккупированных территорий. Необходимо провести проверку и разминирование наших территорий", – говорится в сообщении.
В администрации добавили, что как только будет разрешение военных и структурных подразделений, об этом будет сообщено.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. В ноябре продвижение ВСУ продолжилось.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты под Херсоном ищут пригодные для форсирования Днепра плавсредства и пытаются спастись бегством.
В минобороны РФ объявили, что утром 11 ноября завершили отступление из Херсона. Жители города уже выходят на улицы, чтобы встречать украинских защитников.