Жителей Чернобаевки призвали подождать с возвращением домой

"Мы радуемся успехам ВСУ на нашей родной земле и верим в победу над врагом на всей территории Украины! Пока призываем быть осмотрительными и не спешить с возвращением в дома, где долгое время никто не находился. У Чернобаевской военной администрации нет разрешения на посещение деоккупированных территорий. Необходимо провести проверку и разминирование наших территорий", – говорится в сообщении.

В администрации добавили, что как только будет разрешение военных и структурных подразделений, об этом будет сообщено.