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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителей Чернобаевки призвали подождать с возвращением домой

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Руководство Чернобаевской общины обратилось к жителям
Руководство Чернобаевской общины обратилось к жителям
Фото: Чорнобаївська сільська рада Херсонської області / Facebook

Жителей Чернобаевской общины в Херсонской области, которые выехали, просят пока не возвращаться домой. Об этом говорится в обращении главы Чернобаевской военной администрации Игоря Дудара, опубликованном в Facebook 11 ноября.

"Мы радуемся успехам ВСУ на нашей родной земле и верим в победу над врагом на всей территории Украины! Пока призываем быть осмотрительными и не спешить с возвращением в дома, где долгое время никто не находился. У Чернобаевской военной администрации нет разрешения на посещение деоккупированных территорий. Необходимо провести проверку и разминирование наших территорий", – говорится в сообщении.

В администрации добавили, что как только будет разрешение военных и структурных подразделений, об этом будет сообщено.

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Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. В ноябре продвижение ВСУ продолжилось.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.

11 ноября в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты под Херсоном ищут пригодные для форсирования Днепра плавсредства и пытаются спастись бегством.

В минобороны РФ объявили, что утром 11 ноября завершили отступление из Херсона. Жители города уже выходят на улицы, чтобы встречать украинских защитников.

Теги: Херсонская область, война России против Украины, российские оккупанты, Чернобаевка, деоккупация
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