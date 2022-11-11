"С любовью из России". Генштаб предупредил о минах-ловушках, которые оставляют россияне в Херсонской области

Генштаб опубликовал фото оставленной оккупантами взрывчатки с надписями "от чистого сердца", "с любовью из России".
"Коварство и низость захватчиков не имеют предела. Им абсолютно безразлично, что в дома, которые они заминировали, будут возвращаться мирные украинцы, часто с детьми. Но наши саперы – одни из лучших в мире, хорошо знают свое дело и неуклонно обезвреживают смертельно опасные "сюрпризы" российских террористов", – говорится в сообщении.
В управлении полиции Херсонской области также предупредили, что на деоккупированных территориях региона сохраняется минная опасность. Правоохранители постепенно расчищают населенные пункты от взрывоопасных предметов – как мин, оставленных оккупантами, так и неразорвавшихся боеприпасов.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.