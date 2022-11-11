"С любовью из России". Генштаб предупредил о минах-ловушках, которые оставляют россияне в Херсонской области

Оккупанты оставили после себя в Херсонской области множество мин Фото: EPA

Генштаб опубликовал фото оставленной оккупантами взрывчатки с надписями "от чистого сердца", "с любовью из России".

"Коварство и низость захватчиков не имеют предела. Им абсолютно безразлично, что в дома, которые они заминировали, будут возвращаться мирные украинцы, часто с детьми. Но наши саперы – одни из лучших в мире, хорошо знают свое дело и неуклонно обезвреживают смертельно опасные "сюрпризы" российских террористов", – говорится в сообщении.

В управлении полиции Херсонской области также предупредили, что на деоккупированных территориях региона сохраняется минная опасность. Правоохранители постепенно расчищают населенные пункты от взрывоопасных предметов – как мин, оставленных оккупантами, так и неразорвавшихся боеприпасов.