Зеленский: На пике минного загрязнения в Украине было 300 тыс. км² опасной территории. Теперь осталось около 170 тыс. км²

Зеленский: Мы должны за годы сделать то, что еще где-то в мире могло происходить десятилетиями после боев Фото: president.gov.ua

Он напомнил, что сразу за украинскими воинами в освобожденные районы идут те, кто восстанавливает условия для нормальной жизни.

"Первое и базовое – это разминирование. Оккупанты оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов. Я часто слышал оценки, что очищение Украины от российских мин потребует десятилетий времени. Мы не можем столько ждать. Мы должны за годы сделать то, что еще где-то в мире могло происходить десятилетиями после боев", – сказал президент.

Он отметил, что первым делом разминируют дома, социальные объекты, коммуникации, дороги, – и подчеркнул, что оккупанты минируют все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса.

"На пике минного загрязнения в Украине было 300 тыс. км² опасной для жизни территории. Сегодня благодаря настоящему героизму украинских саперов и пиротехников, наших спасателей и всех, кто им помогает, площадь загрязненной минами и боеприпасами земли удалось сократить. Теперь осталось для разминирования около 170 тыс. км²", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что боевые действия еще продолжаются, и враг продолжает минировать территорию перед своим уходом, как это сейчас происходит в Херсоне, "плюс леса, плюс огромная площадь полей".

Президент поблагодарил международных партнеров – более 10 стран – которые уже помогают Украине в разминировании.