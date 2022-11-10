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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: На пике минного загрязнения в Украине было 300 тыс. км² опасной территории. Теперь осталось около 170 тыс. км²

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Зеленский: Мы должны за годы сделать то, что еще где-то в мире могло происходить десятилетиями после боев
Зеленский: Мы должны за годы сделать то, что еще где-то в мире могло происходить десятилетиями после боев
Фото: president.gov.ua

Украина не может себе позволить десятилетиями разминировать свою территорию, с этим необходимо справиться быстрее, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал 10 ноября в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

Он напомнил, что сразу за украинскими воинами в освобожденные районы идут те, кто восстанавливает условия для нормальной жизни.

"Первое и базовое – это разминирование. Оккупанты оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов. Я часто слышал оценки, что очищение Украины от российских мин потребует десятилетий времени. Мы не можем столько ждать. Мы должны за годы сделать то, что еще где-то в мире могло происходить десятилетиями после боев", – сказал президент. 

Он отметил, что первым делом разминируют дома, социальные объекты, коммуникации, дороги, – и подчеркнул, что оккупанты минируют все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса.

"На пике минного загрязнения в Украине было 300 тыс. км² опасной для жизни территории. Сегодня благодаря настоящему героизму украинских саперов и пиротехников, наших спасателей и всех, кто им помогает, площадь загрязненной минами и боеприпасами земли удалось сократить. Теперь осталось для разминирования около 170 тыс. км²", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что боевые действия еще продолжаются, и враг продолжает минировать территорию перед своим уходом, как это сейчас происходит в Херсоне, "плюс леса, плюс огромная площадь полей".

Президент поблагодарил международных партнеров – более 10 стран – которые уже помогают Украине в разминировании. 

Контекст:

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га.

По данным ГСЧС на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

По оценке Счетной палаты на 6 ноября, около трети территории Украины потребует разминирования, на что понадобится не менее 10 лет.

В Луганской ОВА также заявляли, что на полное разминирование региона необходимо не менее 10 лет

В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.

Теги: саперы, боеприпасы, спасатели, Владимир Зеленский, война России против Украины, разминирование, мины
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