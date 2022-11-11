Взорвавшиеся на мине харьковские подростки находятся в крайне тяжелом состоянии – врачи

Взрыв произошел около 11.30 в районе Северная Салтовка Фото: ДСНС України / Telegram

По его словам, у детей минно-взрывные травмы. Делать прогнозы по срокам их выздоровления преждевременно, считает медик.

"Проводится оперативное вмешательство. После него дети будут переведены в отделение реанимации. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", – сказал Савво.

О том, что двое подростков 12 и 15 лет пострадали в результате взрыва боеприпаса в районе Северная Салтовка, ранее в Telegram сообщило ГСЧС Украины. Взрыв раздался около 11.30. Оба мальчика получили осколочные ранения ног. Спасатели помогли остановить кровотечение и отнесли их в машину "скорой", говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что подростки нашли неизвестный предмет в кустах возле дома.

"Еще раз призываю всех помнить о минной опасности на всей территории Харьковской области", – написал он.