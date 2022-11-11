Взорвавшиеся на мине харьковские подростки находятся в крайне тяжелом состоянии – врачи

По его словам, у детей минно-взрывные травмы. Делать прогнозы по срокам их выздоровления преждевременно, считает медик.
"Проводится оперативное вмешательство. После него дети будут переведены в отделение реанимации. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", – сказал Савво.
О том, что двое подростков 12 и 15 лет пострадали в результате взрыва боеприпаса в районе Северная Салтовка, ранее в Telegram сообщило ГСЧС Украины. Взрыв раздался около 11.30. Оба мальчика получили осколочные ранения ног. Спасатели помогли остановить кровотечение и отнесли их в машину "скорой", говорится в сообщении.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что подростки нашли неизвестный предмет в кустах возле дома.
"Еще раз призываю всех помнить о минной опасности на всей территории Харьковской области", – написал он.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщали в обладминистрации.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га территории, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.