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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Взорвавшиеся на мине харьковские подростки находятся в крайне тяжелом состоянии – врачи

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Взрыв произошел около 11.30 в районе Северная Салтовка
Взрыв произошел около 11.30 в районе Северная Салтовка
Фото: ДСНС України / Telegram

Два подростка, получившие ранения в результате взрыва боеприпаса в Харькове днем 11 ноября, поступили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора областной детской больницы №1 Алексей Савво, информирует Суспільне.

По его словам, у детей минно-взрывные травмы. Делать прогнозы по срокам их выздоровления преждевременно, считает медик.

"Проводится оперативное вмешательство. После него дети будут переведены в отделение реанимации. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", – сказал Савво.

О том, что двое подростков 12 и 15 лет пострадали в результате взрыва боеприпаса в районе Северная Салтовка, ранее в Telegram сообщило ГСЧС Украины. Взрыв раздался около 11.30. Оба мальчика получили осколочные ранения ног. Спасатели помогли остановить кровотечение и отнесли их в машину "скорой", говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что подростки нашли неизвестный предмет в кустах возле дома. 

"Еще раз призываю всех помнить о минной опасности на всей территории Харьковской области", – написал он.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщали в обладминистрации.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га территории, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Теги: Харьков, взрыв, ГСЧС, раненые, дети, война России против Украины, мины, Олег Синегубов
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