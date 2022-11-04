В Ровно неизвестный подорвал гранату, среди пострадавших ребенок – полиция

Сообщение о взрыве на улице Романа Шухевича поступило в полицию около 21.00.

"Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке во дворе многоэтажек. По предварительной информации, пострадало четыре человека, среди которых малолетний ребенок", – говорится в сообщении.

На месте происшествия полиция обнаружила двух людей, которые могут быть причастны к совершению преступления. С ними общаются правоохранители.