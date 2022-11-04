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В Ровно неизвестный подорвал гранату, среди пострадавших ребенок – полиция

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Взрыв произошел вечером 4 ноября
Взрыв произошел вечером 4 ноября
Фото: Поліція Рівненської області / Facebook

В Ровно вечером 4 ноября неизвестный подорвал гранату, есть пострадавшие. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба областной полиции.

Сообщение о взрыве на улице Романа Шухевича поступило в полицию около 21.00.

"Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке во дворе многоэтажек. По предварительной информации, пострадало четыре человека, среди которых малолетний ребенок", – говорится в сообщении.

На месте происшествия полиция обнаружила двух людей, которые могут быть причастны к совершению преступления. С ними общаются правоохранители.

https://www.facebook.com/police.in.Rivne.region/posts/pfbid0aWmLDnkd5zp8rVqt3CecfRigHaafnk2wHpgmPXKR3FeS1r7t6qsDTVdoyYgiFUP8l

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Ровно, взрыв, полиция, граната, ребенок
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