На освобожденной территории Херсонской области продолжают задерживать брошенных российских солдат и наемников – Зеленский

Зеленский: В Херсонской области российская армия оставила по себе такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу Фото: president.gov.ua

Зеленский рассказал, что в освобожденные города и села возвращают связь, телевидение, интернет.

"Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину. Конечно, уже начинается возобновление работы органов власти, полиции, некоторых частных компаний. И я благодарю бизнес, который среди первых участвует в возвращении нормальной жизни", – отметил он.

Присутствие украинских властей в регионе будет ощущаться, как подчеркнул Зеленский, "тем, что жизнь есть". Он напомнил, что на освобожденной территории еще опасно из-за большого количества мин.

"Продолжается задержание российских солдат и наемников, брошенных на этой территории, и обезвреживание диверсантов. Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, обнаруживаются тела убитых – и гражданских, и военных. В Херсонской области российская армия оставила по себе такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу. Без сомнений", – добавил он.