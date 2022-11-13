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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На освобожденной территории Херсонской области продолжают задерживать брошенных российских солдат и наемников – Зеленский

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Зеленский: В Херсонской области российская армия оставила по себе такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу
Зеленский: В Херсонской области российская армия оставила по себе такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу
Фото: president.gov.ua

В Херсонской области после деоккупации необходимо провести мероприятия по стабилизации и восстановлению правопорядка в 226 населенных пунктах; там сейчас проживает около 100 тыс. человек. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 13 октября.

Зеленский рассказал, что в освобожденные города и села возвращают связь, телевидение, интернет.

"Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину. Конечно, уже начинается возобновление работы органов власти, полиции, некоторых частных компаний. И я благодарю бизнес, который среди первых участвует в возвращении нормальной жизни", – отметил он.

Присутствие украинских властей в регионе будет ощущаться, как подчеркнул Зеленский, "тем, что жизнь есть". Он напомнил, что на освобожденной территории еще опасно из-за большого количества мин.

"Продолжается задержание российских солдат и наемников, брошенных на этой территории, и обезвреживание диверсантов. Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, обнаруживаются тела убитых – и гражданских, и военных. В Херсонской области российская армия оставила по себе такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу. Без сомнений", – добавил он.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Херсон был единственным областным центром Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на ряде направлений, в том числе в Херсонской области, освобождены тысячи километров территории. Только за период 7–13 ноября на юге украинские защитники деоккупировали 179 населенных пунктов, это более чем 4,5 тыс. км² территории на правом берегу Днепра.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также СБУ и прокуратура.

В городе ввели комендантский час, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов области не спешить возвращаться туда, так как есть угроза обстрелов со стороны оккупантов, кроме того, отступая из Херсона, россияне, как сказал Янушевич, заминировали почти все. Тем гражданам, которые сейчас находятся в освобожденных городах и селах, он рекомендовал эвакуироваться.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, наемники, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты
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