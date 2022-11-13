Херсонская ОВА "настоятельно рекомендует" жителям Херсона и освобожденных населенных пунктов области эвакуироваться

Он подчеркнул, что есть высокая вероятность, что РФ будет обстреливать ракетами и артиллерией территорию области, которая расположена на правом берегу Днепра и была освобождена недавно.
"Жители Херсона и освобожденных населенных пунктов области. Российская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах. Также подлые враги перед бегством нанесли серьезные разрушения нашей критической инфраструктуре, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение. Поэтому настоятельно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы", – написал глава ОВА.
Областная администрация готова помочь населению с эвакуацией, добавил он.
Для обращений херсонцев по этим вопросам создана горячая линия, они могут звонить по номерам 0 800 330 951 и +38 091 481 78 45, рассказал глава ОВА.
"После эвакуации вас не оставят наедине со своими проблемами. Вы будете получать всю необходимую помощь. Жители Херсона, прошу отнестись к этому максимально серьезно, берегите себя, вы все нужны Украине. Вся Херсонская область непременно будет свободной, и мы все обязательно вернемся домой", – добавил он.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Херсон был единственным областным центром Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия на ряде направлений, в том числе в Херсонской области, освобождены тысячи километров территории. Только за период 7–13 ноября на юге украинские защитники деоккупировали 179 населенных пунктов, это более чем 4,5 тыс. км² территории на правом берегу Днепра.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также СБУ и прокуратура.
В городе ввели комендантский час, Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов области не спешить возвращаться туда, так как есть угроза обстрелов со стороны оккупантов, кроме того, их должны обследовать взрывотехники. Отступая из Херсона, россияне, как сказал Янушевич, заминировали почти все.