Херсонская ОВА "настоятельно рекомендует" жителям Херсона и освобожденных населенных пунктов области эвакуироваться

Янушевич: Российская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Он подчеркнул, что есть высокая вероятность, что РФ будет обстреливать ракетами и артиллерией территорию области, которая расположена на правом берегу Днепра и была освобождена недавно.

"Жители Херсона и освобожденных населенных пунктов области. Российская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах. Также подлые враги перед бегством нанесли серьезные разрушения нашей критической инфраструктуре, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение. Поэтому настоятельно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы", – написал глава ОВА.

Областная администрация готова помочь населению с эвакуацией, добавил он.

Для обращений херсонцев по этим вопросам создана горячая линия, они могут звонить по номерам 0 800 330 951 и +38 091 481 78 45, рассказал глава ОВА.

"После эвакуации вас не оставят наедине со своими проблемами. Вы будете получать всю необходимую помощь. Жители Херсона, прошу отнестись к этому максимально серьезно, берегите себя, вы все нужны Украине. Вся Херсонская область непременно будет свободной, и мы все обязательно вернемся домой", – добавил он.