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Судья матча "Шахтер" – "Заря" вышла на поле с арбузом вместо мяча

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На матче присутствовал символ Херсона
На матче присутствовал символ Херсона
Фото: shakhtar.com

13 ноября во Львове перед началом футбольного поединка в рамках украинской Премьер-лиги между донецкий "Шахтером" и луганской "Зарей" главный арбитр Екатерина Монзуль вынесла на поле вместо мяча символ освобожденного Херсона – арбуз. Его фото в Twitter опубликовал "Шахтер".

"Особый мяч на сегодняшней игре. Херсон – это Украина!", – сказано в твите донецкой команды.

Арбузы также были показаны на табло стадиона.

Сам матч завершился вничью 2:2. Играли настоящим мячом.

Контекст:

Херсон был единственным областным центром Украины, который удалось оккупировать российским войскам после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение города президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области, освободили десятки населенных пунктов.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также подразделения СБУ и прокуратуры.

После захода в Херсон украинских военных ведомства и компании Украины начали менять свои логотипы на "арбузные".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Львов, футбол, Херсон, Премьер-лига, Заря Луганск, Шахтер Донецк, УПЛ, арбузы, судья, Екатерина Монзуль
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