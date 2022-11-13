Судья матча "Шахтер" – "Заря" вышла на поле с арбузом вместо мяча

"Особый мяч на сегодняшней игре. Херсон – это Украина!", – сказано в твите донецкой команды.

Арбузы также были показаны на табло стадиона.

Сам матч завершился вничью 2:2. Играли настоящим мячом.

Контекст:

Херсон был единственным областным центром Украины, который удалось оккупировать российским войскам после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение города президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области, освободили десятки населенных пунктов.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также подразделения СБУ и прокуратуры.

После захода в Херсон украинских военных ведомства и компании Украины начали менять свои логотипы на "арбузные".