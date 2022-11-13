Судья матча "Шахтер" – "Заря" вышла на поле с арбузом вместо мяча

"Особый мяч на сегодняшней игре. Херсон – это Украина!", – сказано в твите донецкой команды.
* Особливий м'яч на сьогоднішній грі ????— * FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 13, 2022
???????? Херсон – це Україна! * #Херсон #Shakhtar #ШахтарЗоря pic.twitter.com/zuRG9iHBQS
Арбузы также были показаны на табло стадиона.
Сам матч завершился вничью 2:2. Играли настоящим мячом.
Херсон был единственным областным центром Украины, который удалось оккупировать российским войскам после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение города президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области, освободили десятки населенных пунктов.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также подразделения СБУ и прокуратуры.
После захода в Херсон украинских военных ведомства и компании Украины начали менять свои логотипы на "арбузные".