"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото

Мозговая: Да, очень ждем херсонских арбузов! Фото: Валерій Залужний / Facebook

На снимке размещены воображаемые реплики Залужного и его жены:

– Валера, хочу арбуз!

– Я тебя услышал!

"Украинские войска освободили от российской оккупации уже 53 населенных пункта Херсонской области. Да, очень ждем херсонских арбузов!" – написала Мозговая.

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