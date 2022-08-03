"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото

На снимке размещены воображаемые реплики Залужного и его жены:
– Валера, хочу арбуз!
– Я тебя услышал!
"Украинские войска освободили от российской оккупации уже 53 населенных пункта Херсонской области. Да, очень ждем херсонских арбузов!" – написала Мозговая.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевой целью ВСУ на юге.
По данным областной военной администрации на 2 августа, ВСУ освободили уже 53 населенных пункта в Херсонской области.
Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.
Он награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
В браке у Валерия и Елены Залужных родились две дочери.