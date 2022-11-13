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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: Херсон – это симптом конца России, и он стал понятен российскому обществу

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Комаровский сравнил Россию с пациентом, подключенным к аппарату ИВЛ
Комаровский сравнил Россию с пациентом, подключенным к аппарату ИВЛ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

После отступления российских войск из Херсона российское общество стало понимать, что у него приближается "конец". Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, из Санкт-Петербурга ему прислал письмо местный житель, суть посыла: "У нас в курилке везде радость, "видел, как наших погнали?".

"То есть все молчали, и именно сегодняшний Херсон для кучи народа в России стал поводом посмотреть друг на друга и сказать: "Ну, ты видел?" Почему? Потому что они видят в этом отчетливый признак приближающегося конца", – объяснил Комаровский.

Он сравнил Россию с пациентом, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

"У него уже широкий не реагирующий на свет зрачок. Он уже умер, речь идет только о том, кто остановит кнопку в аппарате искусственной вентиляции легких. Вот Херсон, то, что произошло, – это очень понятный симптом конца, и этот симптом стал понятен большинству российского общества уже сейчас", – считает педиатр.

Он подчеркнул, что этот симптом настолько понятен, что россияне стали свободно делиться друг с другом информацией, "понимая, что этот конец имеет реальную временную перспективу – вот-вот, совсем скоро".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон был единственным областным центром Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области, освободили десятки населенных пунктов.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также СБУ и прокуратура.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Херсон, война, Санкт-Петербург, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, война России против Украины, педиатр, россияне
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