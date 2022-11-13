Комаровский: Херсон – это симптом конца России, и он стал понятен российскому обществу

По его словам, из Санкт-Петербурга ему прислал письмо местный житель, суть посыла: "У нас в курилке везде радость, "видел, как наших погнали?".

"То есть все молчали, и именно сегодняшний Херсон для кучи народа в России стал поводом посмотреть друг на друга и сказать: "Ну, ты видел?" Почему? Потому что они видят в этом отчетливый признак приближающегося конца", – объяснил Комаровский.

Он сравнил Россию с пациентом, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

"У него уже широкий не реагирующий на свет зрачок. Он уже умер, речь идет только о том, кто остановит кнопку в аппарате искусственной вентиляции легких. Вот Херсон, то, что произошло, – это очень понятный симптом конца, и этот симптом стал понятен большинству российского общества уже сейчас", – считает педиатр.

Он подчеркнул, что этот симптом настолько понятен, что россияне стали свободно делиться друг с другом информацией, "понимая, что этот конец имеет реальную временную перспективу – вот-вот, совсем скоро".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО