В связи с событиями вокруг Херсона украинские ведомства и компании меняют свои логотипы на "арбузные". Обзор

Так, государственный "ПриватБанк" поздравил Херсон "с возвращением домой" и на своем логотипе заменил квадрат на разрезанный арбуз.
Херсон, ми скучили. З поверненням додому! pic.twitter.com/L3aUmh5V0M— PrivatBank (@privatbankua) November 11, 2022
Харьковский национальный университет имени Каразина заменил арбузом букву "У" на своем логотипе.
Единый портал государственных услуг "Дія" сделал черно-зеленым он своего логотипа в Twitter.
#НовеФотоПрофілю pic.twitter.com/16LnBEPHAK— Дія (@diiagovua) November 11, 2022
"Укрзалізниця" сделала тематической и обложку, и основное фото в Fаcebook.
Также о Херсоне напомнили в соцсетях Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции:
...Министерство внутренних дел:
..."Энергоатом":
...Государственная пограничная служба Украины:
...онлайн-ритейлеры:
Дякуємо, наші герої! Слава ЗСУ * pic.twitter.com/lqB0k1Qph6— Rozetka (@rozetka_ua) November 11, 2022
...собственники платежных терминалов:
Херсон – це Україна * #ХерсонцеУкраїна #НовеФотоПрофілю pic.twitter.com/k3wt8Dkdcd— IBox - платіжні термінали (@IboxUa) November 11, 2022
...продавцы нижнего белья:
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...медики:
Война России против Украины. Главное (обновляется)