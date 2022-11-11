В связи с событиями вокруг Херсона украинские ведомства и компании меняют свои логотипы на "арбузные". Обзор

Арбузы использовали в том числе продавцы белья Скриншот: Fox Lingerie / Instagram

Так, государственный "ПриватБанк" поздравил Херсон "с возвращением домой" и на своем логотипе заменил квадрат на разрезанный арбуз.

Харьковский национальный университет имени Каразина заменил арбузом букву "У" на своем логотипе.

Единый портал государственных услуг "Дія" сделал черно-зеленым он своего логотипа в Twitter.

"Укрзалізниця" сделала тематической и обложку, и основное фото в Fаcebook.

Также о Херсоне напомнили в соцсетях Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции:

...Министерство внутренних дел:

..."Энергоатом":

...Государственная пограничная служба Украины:

...онлайн-ритейлеры:

...собственники платежных терминалов:

...продавцы нижнего белья:

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...медики:

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