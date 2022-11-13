ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированных городах Херсонской области стало меньше российских военных – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На улицах трех оккупированных городов ходят российские патрули, отметили в Генштабе ВСУ
На улицах трех оккупированных городов ходят российские патрули, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

Российские оккупанты уменьшили свое присутствие в трех городах Херсонской области, проинформировал 13 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Во временно занятых врагом населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что "противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра".

"В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия", – объяснили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08gdEhBLPwrrJVfPJF9Ck2ZZwKVX8DEmN6vna356mx7Yxnr6JyKeUYtupWpCZx8cel

Война России против Украины. Главное (обновляется)

13 ноября Министерство обороны Украины сообщило об освобождении села Львово Херсонской области, оно расположено примерно в 10 км от Новой Каховки, которая еще под контролем российских войск.

Контекст:

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов Херсонской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Херсонская область, оборона, ВСУ, война России против Украины, берег, река Днепр, Новая Каховка, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (395070)
2
"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова (69592)
3
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь (45496)
4
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте (39577)
5
"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде (33716)
6
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца (24369)
7
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert (21197)
8
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом (20590)
 
 
 
 