В оккупированных городах Херсонской области стало меньше российских военных – Генштаб ВСУ

"Во временно занятых врагом населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что "противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра".

"В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия", – объяснили украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

13 ноября Министерство обороны Украины сообщило об освобождении села Львово Херсонской области, оно расположено примерно в 10 км от Новой Каховки, которая еще под контролем российских войск.

Контекст:

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов Херсонской области.