В Херсонской области от российских оккупантов освобождено более 60 населенных пунктов – Зеленский

"По состоянию на этот вечер силы обороны установили контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области, полиция начала стабилизационные мероприятия. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что на освобожденных территориях "очень много работы" у взрывотехников (изъято уже почти 2 тыс. взрывоопасных предметов), и обратил внимание, что работа будет и у коммунальных служб, и энергетиков.
"Оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру – связь, поставки воды, тепла, электричества… У рашистов всюду одинаковая цель – максимальное издевательство над людьми. Но мы все восстановим. Поверьте. Хотя для этого нужно время, однако всем уже понятно: результат будет наш, украинский", – подчеркнул он.
Также глава государства призвал жителей Херсона быть осторожными и самостоятельно не проверять оставленные оккупантами здания и предметы. Зеленский подчеркнул, что ранение во время разминирования административного здания получил сапер.
Президент пообещал, что деоккупация Украины продолжится.
"Мы ни о ком не забудем, никого не оставим. Благодаря нашим оборонным операциям и дипломатии обязательно выйдем на нашу государственную границу – на все участки международно признанной границы Украины", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра, не оставив "ни одной единицы военной техники и вооружения", а также якобы без потерь среди личного состава.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подтвердил, что украинские военные уже зашли в Херсон.