В Херсонской области от российских оккупантов освобождено более 60 населенных пунктов – Зеленский

"По состоянию на этот вечер силы обороны установили контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области, полиция начала стабилизационные мероприятия. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что на освобожденных территориях "очень много работы" у взрывотехников (изъято уже почти 2 тыс. взрывоопасных предметов), и обратил внимание, что работа будет и у коммунальных служб, и энергетиков.

"Оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру – связь, поставки воды, тепла, электричества… У рашистов всюду одинаковая цель – максимальное издевательство над людьми. Но мы все восстановим. Поверьте. Хотя для этого нужно время, однако всем уже понятно: результат будет наш, украинский", – подчеркнул он.

Также глава государства призвал жителей Херсона быть осторожными и самостоятельно не проверять оставленные оккупантами здания и предметы. Зеленский подчеркнул, что ранение во время разминирования административного здания получил сапер.

Президент пообещал, что деоккупация Украины продолжится.

"Мы ни о ком не забудем, никого не оставим. Благодаря нашим оборонным операциям и дипломатии обязательно выйдем на нашу государственную границу – на все участки международно признанной границы Украины", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)