В ВСУ рассказали, смогут ли оккупанты перебросить войска из Херсона на восточное направление

"Я надеюсь, наши коллеги на востоке не дадут им такой опции. Я уверен, что наш Генштаб думает о том, чтобы нанести удары врагу, чтобы у него не было возможности думать о таком. Насколько я вижу по пабликах, россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на юге", – рассказал Череватый.
Он добавил, что динамика боевых действий на востоке могла бы измениться, но ВСУ действуют "на шаг вперед".
"История этого полномасштабного вторжения показала... именно наши штабы были умнее, остроумнее и адекватнее ситуации. Даже имея в большинстве случаев меньше личного состава и техники, мы умели победить на поле боя. Киевская, харьковская и лиманская операции это четко продемонстрировали", – заявил пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра, не оставив "ни одной единицы военной техники и вооружения", а также якобы без потерь среди личного состава.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.