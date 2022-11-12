В ВСУ рассказали, смогут ли оккупанты перебросить войска из Херсона на восточное направление

Генштаб думает, как не дать российским оккупантам возможности перебросить силы с юга на восток, заявил Череватый Фото: EPA

"Я надеюсь, наши коллеги на востоке не дадут им такой опции. Я уверен, что наш Генштаб думает о том, чтобы нанести удары врагу, чтобы у него не было возможности думать о таком. Насколько я вижу по пабликах, россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на юге", – рассказал Череватый.

Он добавил, что динамика боевых действий на востоке могла бы измениться, но ВСУ действуют "на шаг вперед".

"История этого полномасштабного вторжения показала... именно наши штабы были умнее, остроумнее и адекватнее ситуации. Даже имея в большинстве случаев меньше личного состава и техники, мы умели победить на поле боя. Киевская, харьковская и лиманская операции это четко продемонстрировали", – заявил пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ.