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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ рассказали, смогут ли оккупанты перебросить войска из Херсона на восточное направление

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Генштаб думает, как не дать российским оккупантам возможности перебросить силы с юга на восток, заявил Череватый
Генштаб думает, как не дать российским оккупантам возможности перебросить силы с юга на восток, заявил Череватый
Фото: EPA

Российские оккупанты, которые покинули Херсонскую область, могли бы перебросить свои силы на восточное направление, но ВСУ будут этому противодействовать. Об этом сообщил пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона 12 ноября, который транслирует, в частности, телеканал "Рада".

"Я надеюсь, наши коллеги на востоке не дадут им такой опции. Я уверен, что наш Генштаб думает о том, чтобы нанести удары врагу, чтобы у него не было возможности думать о таком. Насколько я вижу по пабликах, россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на юге", – рассказал Череватый.

Он добавил, что динамика боевых действий на востоке могла бы измениться, но ВСУ действуют "на шаг вперед".

"История этого полномасштабного вторжения показала... именно наши штабы были умнее, остроумнее и адекватнее ситуации. Даже имея в большинстве случаев меньше личного состава и техники, мы умели победить на поле боя. Киевская, харьковская и лиманская операции это четко продемонстрировали", – заявил пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ.

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра, не оставив "ни одной единицы военной техники и вооружения", а также якобы без потерь среди личного состава.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Череватый
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