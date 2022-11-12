Полиция за сутки открыла 51 уголовное производство по фактам военных преступлений оккупантов в Херсонской области

В ведомстве отметили, что правоохранители продолжают собирать доказательства военных преступлений российских захватчиков против мирного населения на деоккупированных территориях.
"Так, в период оккупации поселка Великая Александровка военные РФ пришли по месту жительства 63-летнего мужчины, облили ему ноги горючим веществом и подожгли, вызвав термические ожоги нижних конечностей", – говорится в сообщении.
Также на освобожденных территориях продолжается фиксация фактов мародерства российскими военными. В частности, в поселках Высокополье и Великая Александровка в полицию поступают сообщения, что оккупанты отбирали у мирных граждан автомобили, разукомплектовывали солнечные электростанции, из магазинов и кафе воровали товар, из домов на "Уралах" вывозили бытовую технику и мебель.
В Железном Порту россияне захватили дачный кооператив, заселились в дома и самовольно использовали кооперативную электрическую подстанцию.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.