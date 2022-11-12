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ОБЩЕСТВО

ДТЭК начинает восстановление энергетической инфраструктуры Херсонской области

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Россияне разрушили всю энергетическую систему Херсона и на ее восстановление может уйти месяц
Россияне разрушили всю энергетическую систему Херсона и на ее восстановление может уйти месяц
Фото: depositphotos.сom

Компания ДТЭК Рината Ахметова вместе с "Херсоноблэнерго" приступают к ремонту энергетической инфраструктуры Херсона и области. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в субботу в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе Общественное.

"Сегодня будет осмотр. После осмотра будет первое понимание того, что нужно и что можно сделать. Из того, что сейчас понятно: высоковольтные линии, которые являются основными линиями, питающими сам город Херсон, они разрушены – как линии, так и подстанция в Херсоне", – сказал он.

Сахарук добавил, что завтра Херсонская военная администрация должна выделить саперов, которые пойдут разминировать территории, а затем ДТЭК и "Херсоноблэнерго" объединят ресурсы, чтобы начать восстановление.

Он отметил, что села, которые были расположены ближе к линии разграничения, возможно, легче будет запитать, а для тех, что ближе к Днепру, потребуется немного больше времени, потому что россияне во время отступления взорвали много объектов.

Сахарук сообщил, что россияне разрушили всю энергетическую систему Херсона и на ее восстановление может уйти месяц.

Теги: Херсон, Херсонская область, ДТЭК, инфраструктура, Дмитрий Сахарук, восстановление
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