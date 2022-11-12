ДТЭК начинает восстановление энергетической инфраструктуры Херсонской области

Россияне разрушили всю энергетическую систему Херсона и на ее восстановление может уйти месяц Фото: depositphotos.сom

"Сегодня будет осмотр. После осмотра будет первое понимание того, что нужно и что можно сделать. Из того, что сейчас понятно: высоковольтные линии, которые являются основными линиями, питающими сам город Херсон, они разрушены – как линии, так и подстанция в Херсоне", – сказал он.

Сахарук добавил, что завтра Херсонская военная администрация должна выделить саперов, которые пойдут разминировать территории, а затем ДТЭК и "Херсоноблэнерго" объединят ресурсы, чтобы начать восстановление.

Он отметил, что села, которые были расположены ближе к линии разграничения, возможно, легче будет запитать, а для тех, что ближе к Днепру, потребуется немного больше времени, потому что россияне во время отступления взорвали много объектов.

Сахарук сообщил, что россияне разрушили всю энергетическую систему Херсона и на ее восстановление может уйти месяц.