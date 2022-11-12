Вывод войск РФ из Херсона мог начаться 22 октября, когда оккупанты призывали жителей покинуть город – британская разведка

9 ноября в РФ объявили о выводе войск из Херсона Фото: EPA

В разведке отметили, что о выводе войск РФ из Херсона российское командование объявило 9 ноября.

"Завершение вывода произошло только через два дня после его объявления. Вполне вероятно, что процесс вывода войск начался еще 22 октября, когда назначенные в Херсоне российские деятели призвали мирных жителей покинуть город. Существует реальная вероятность того, что в последние недели российская военная техника и силы в штатском эвакуировались вместе с 80 тыс. заявленных эвакуированных гражданских лиц", – говорится в сообщении.

По данным разведки, "вполне вероятно", что Россия все еще пытается эвакуировать войска из других районов Херсонской области через реку Днепр на обороняемые позиции на восточном берегу.