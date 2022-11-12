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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вывод войск РФ из Херсона мог начаться 22 октября, когда оккупанты призывали жителей покинуть город – британская разведка

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9 ноября в РФ объявили о выводе войск из Херсона
9 ноября в РФ объявили о выводе войск из Херсона
Фото: EPA

Российские войска, вероятно, начали уходить с Херсонской области 22 октября. Об этом 12 ноября со ссылкой на данные британской разведки сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter.

В разведке отметили, что о выводе войск РФ из Херсона российское командование объявило 9 ноября.

"Завершение вывода произошло только через два дня после его объявления. Вполне вероятно, что процесс вывода войск начался еще 22 октября, когда назначенные в Херсоне российские деятели призвали мирных жителей покинуть город. Существует реальная вероятность того, что в последние недели российская военная техника и силы в штатском эвакуировались вместе с 80 тыс. заявленных эвакуированных гражданских лиц", – говорится в сообщении.

По данным разведки, "вполне вероятно", что Россия все еще пытается эвакуировать войска из других районов Херсонской области через реку Днепр на обороняемые позиции на восточном берегу.

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих. 

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило  ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Великобритания, Херсонская область, разведка, война России против Украины
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