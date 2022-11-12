Вывод войск РФ из Херсона мог начаться 22 октября, когда оккупанты призывали жителей покинуть город – британская разведка

В разведке отметили, что о выводе войск РФ из Херсона российское командование объявило 9 ноября.
"Завершение вывода произошло только через два дня после его объявления. Вполне вероятно, что процесс вывода войск начался еще 22 октября, когда назначенные в Херсоне российские деятели призвали мирных жителей покинуть город. Существует реальная вероятность того, что в последние недели российская военная техника и силы в штатском эвакуировались вместе с 80 тыс. заявленных эвакуированных гражданских лиц", – говорится в сообщении.
По данным разведки, "вполне вероятно", что Россия все еще пытается эвакуировать войска из других районов Херсонской области через реку Днепр на обороняемые позиции на восточном берегу.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 November 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 12, 2022
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9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.