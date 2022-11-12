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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОК "Юг" подтвердили, что оккупанты подорвали Антоновский мост

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Оккупанты подорвали Антоновский мост во время отступления
Оккупанты подорвали Антоновский мост во время отступления
Фото: Суспільне Херсон / Telegram

Российские оккупанты во время отступления подорвали Антоновский мост. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 12 ноября.

"Враг после ухода с правого берега основных подразделений совершил подрыв Антоновских мостов с целью усложнения дальнейшего передвижения наших войск", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что войска РФ занимают оборону вдоль левого берега реки Днепр.

"Но и на правом продолжаются меры противодействия", - отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1096270224405456/

Антоновский мост, расположенный между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект. В британской разведке считают, что этот мост был ключевой уязвимостью для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия могла снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.

11 ноября фото частично разрушенного Антоновского моста публиковали в соцсетях.

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих. 

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило  ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, мост, война России против Украины
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