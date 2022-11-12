В Херсонской области включили украинское телевидение – Офис президента

Накануне, 10 ноября, российские оккупационные войска перед отступлением из захваченного Херсона начали уничтожать его инфраструктуру, в частности – подорвали телецентр возле телевизионной вышки. При этом вышка, по данным СМИ, осталась цела.
"Эй, вы там повзрывали телевизионные антенны нам в Херсоне и области? – написал Тимошенко. – Ну так мы уже включили украинское телевидение в Херсонской области. Сигнал украинских каналов уже в сети цифрового телевидения Т2".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.