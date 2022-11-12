В Херсонской области включили украинское телевидение – Офис президента

Накануне, 10 ноября, российские оккупационные войска перед отступлением из захваченного Херсона начали уничтожать его инфраструктуру, в частности – подорвали телецентр возле телевизионной вышки. При этом вышка, по данным СМИ, осталась цела.

"Эй, вы там повзрывали телевизионные антенны нам в Херсоне и области? – написал Тимошенко. – Ну так мы уже включили украинское телевидение в Херсонской области. Сигнал украинских каналов уже в сети цифрового телевидения Т2".

Война России против Украины. Главное (обновляется)