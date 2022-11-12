Оккупанты разрушили всю энергосистему Херсона – ДТЭК

"Нужно посмотреть на те регионы, где вообще нет света. Это сегодня освобожденный Херсон. Там рашисты разрушили всю энергосистему. Там не только графиков, там вообще нет электроэнергии. Здесь нужно сконцентрировать сейчас все усилия для восстановления электроэнергии", – рассказал он.
В ДТЭК заявляли 11 ноября, что компания готова направить в освободившуюся от оккупантов Херсонскую область дополнительные аварийно-восстанавливаемые бригады со всей необходимой спецтехникой.
"Мы готовы предоставить людей, технику, материалы, чтобы помочь как можно быстрее восстановить энергетическую инфраструктуру в Херсоне и освобожденной территории Херсонской области, чтобы хотя бы подать людям электроэнергию. Может не по графику, но подать ее, чтобы сложность ситуации облегчить", – добавил Сахарук.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.