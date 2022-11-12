Оккупанты разрушили всю энергосистему Херсона – ДТЭК

"Нужно посмотреть на те регионы, где вообще нет света. Это сегодня освобожденный Херсон. Там рашисты разрушили всю энергосистему. Там не только графиков, там вообще нет электроэнергии. Здесь нужно сконцентрировать сейчас все усилия для восстановления электроэнергии", – рассказал он.

В ДТЭК заявляли 11 ноября, что компания готова направить в освободившуюся от оккупантов Херсонскую область дополнительные аварийно-восстанавливаемые бригады со всей необходимой спецтехникой.

"Мы готовы предоставить людей, технику, материалы, чтобы помочь как можно быстрее восстановить энергетическую инфраструктуру в Херсоне и освобожденной территории Херсонской области, чтобы хотя бы подать людям электроэнергию. Может не по графику, но подать ее, чтобы сложность ситуации облегчить", – добавил Сахарук.