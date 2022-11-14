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В Украине на 12 ноября отключения электроэнергии планируются в восьми регионах – "Укрэнерго"

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Плановые отключения будут в любое время суток, отметили в "Укрэнерго"
Плановые отключения будут в любое время суток, отметили в "Укрэнерго"
Фото: pixabay.com

В связи с повреждениями российскими оккупантами объектов энергосистемы Украины 12 ноября будут планово отключать электроэнергию в Киеве и семи областях. Об этом проинформировала в Fаcebook компания "Укрэнерго".

"12 ноября будут действовать плановые отключения с 00.00 до 24.00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что "энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет".

"Пожалуйста, не отказывайтесь от привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления", – призвали в компании.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02LTQTeZm11DC4TLJvPWK7J1Xuydr8dnskwDogvftwb2zn2fY1rSuaumY5mYB2t5n9l

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения электроэнергии.

11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что плановые отключения от электроэнергии будут продолжены. "Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок", – объяснил он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, отключение света, прогноз, украинцы, инфраструктура, энергосистема
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