В Украине на 12 ноября отключения электроэнергии планируются в восьми регионах – "Укрэнерго"

Плановые отключения будут в любое время суток, отметили в "Укрэнерго" Фото: pixabay.com

"12 ноября будут действовать плановые отключения с 00.00 до 24.00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что "энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет".

"Пожалуйста, не отказывайтесь от привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления", – призвали в компании.