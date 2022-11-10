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11 ноября плановые отключения света будут по всей территории Украины – "Укрэнерго"

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В Украине начали вводить временные отключения света после масштабных российских обстрелов
В Украине начали вводить временные отключения света после масштабных российских обстрелов
Фото: depositphotos.com

11 ноября плановые отключения электроэнергии будут действовать по всей территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook 10 ноября.

Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Режим плановых отключений будет действовать: 

  • с 5.00 до 23.00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
  • 15.00 до 20.00 во всех других областях Украины.

"Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго). Напоминаем, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит, применять меньшие объемы ограничений потребителей. Пожалуйста, не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00", – сообщили в "Укрэнерго".

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02EUSkUgy1a8SrWNwHefegptE5vdQwknxZoVSW3bmUkZmFnak5FfvVsrbeGHdstPd2l

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения света.

В "Укрэнерго" 7 ноября рассказали, что самая сложная ситуация – в Киевской и Харьковской областях, и пообещали, что если не будет новых обстрелов, графики отключения света в ближайшие дни станут более комфортными.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, отключение света, война России против Украины, веерные отключения
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