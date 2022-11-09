"Вы уже елку поставили? Ого!" Дочь Ющенко показала, как ужинает при свечах едой из McDonald's

На столе у Виталины Ющенко лежит еда из McDonald's, а рядом с диваном стоит наряженная елка.

"Вы уже елку поставили? Ого!" – обратил внимание украинский ведущий Алексей Суханов.

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