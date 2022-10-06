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06 октября, 2022
 
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Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко

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Елизавета Ющенко мать двоих детей
Елизавета Ющенко – мать двоих детей
Фото: liza_u / Inatagram

Младшая сестра украинской ведущей Маши Ефросининой, блогер Елизавета Ющенко 5 октября в Instagram Stories разместила архивное фото, на котором запечатлена ее дочь Варвара.

Елизавета Ющенко отметила, что снимок был сделан девять лет назад. Тогда Варваре было почти три года.

Скриншот: liza_u / Instagram
Скриншот: liza_u / Instagram

В сентябре в своем микроблоге Елизавета Ющенко показала, как 12-летняя Варвара выглядит сейчас. На совместном снимке, сделанном на парковке, мать и дочь позируют в обнимку.

Фото: liza_u / Instagram
Фото: liza_u / Instagram

Контекст:

В июле 2009 года Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко – Андрея, сменив фамилию. В конце 2012 года пара развелась. В браке у супругов родилась дочь Варвара (2010).

В настоящее время младшая сестра Ефросининой замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях Елизавета Ющенко родила сына. 

Андрей Ющенко в 2018 году женился во второй раз, а летом 2022 года у него родился сын.

В день полномасштабного вторжения России в Украину Елизавета Ющенко разместила в Instagram изображение украинского флага с призывом остановить войну в Украине. Она не назвала РФ страной-агрессором. На данный момент это единственный пост сестры Ефросининой о российской агрессии против Украины.

Теги: Виктор Ющенко, Андрей Ющенко, Маша Ефросинина, Елизавета Ющенко
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