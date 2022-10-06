Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко

Елизавета Ющенко отметила, что снимок был сделан девять лет назад. Тогда Варваре было почти три года.
В сентябре в своем микроблоге Елизавета Ющенко показала, как 12-летняя Варвара выглядит сейчас. На совместном снимке, сделанном на парковке, мать и дочь позируют в обнимку.
В июле 2009 года Елизавета Ефросинина вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко – Андрея, сменив фамилию. В конце 2012 года пара развелась. В браке у супругов родилась дочь Варвара (2010).
В настоящее время младшая сестра Ефросининой замужем за российским бизнесменом, имя которого она не называет. В этих отношениях Елизавета Ющенко родила сына.
Андрей Ющенко в 2018 году женился во второй раз, а летом 2022 года у него родился сын.
В день полномасштабного вторжения России в Украину Елизавета Ющенко разместила в Instagram изображение украинского флага с призывом остановить войну в Украине. Она не назвала РФ страной-агрессором. На данный момент это единственный пост сестры Ефросининой о российской агрессии против Украины.