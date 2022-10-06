Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко

Елизавета Ющенко отметила, что снимок был сделан девять лет назад. Тогда Варваре было почти три года.

Скриншот: liza_u / Instagram

В сентябре в своем микроблоге Елизавета Ющенко показала, как 12-летняя Варвара выглядит сейчас. На совместном снимке, сделанном на парковке, мать и дочь позируют в обнимку.

Фото: liza_u / Instagram