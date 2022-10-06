"Смогла родить здорового сына". Невестка Ющенко рассказала о своей беременности во время войны

"Я проснулась от взрывов. Трое суток вообще не спали. Как я боялась за ребенка, как мне тяжело было в эти дни, но потом поняла, что лучшее для ребенка – спокойная и счастливая мама. Слава богу, что смогла родить здорового сына", – написала она.

Елена Ющенко посоветовала своим беременным подписчицам не смотреть новости и отвлекаться.

"Не думайте о будущем – надо жить и радоваться, ведь скоро вы сможете держать своего малыша на руках. Нужно отвлекаться, как бы трудно ни было. Все равно победим!" – отметила Ющенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Yushchenko (@olena_yushchenko)