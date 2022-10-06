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07 октября, 2022
 
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"Смогла родить здорового сына". Невестка Ющенко рассказала о своей беременности во время войны

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Елена и Андрей Ющенко поженились в 2018 году
Елена и Андрей Ющенко поженились в 2018 году
Фото: olena_yushchenko / Instagram

Невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, блогер Елена Ющенко была на пятом месяце беременности, когда РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину. Об этом она написала 6 октября в Instagram, проиллюстрировав пост снимками, на которых запечатлена беременной.

"Я проснулась от взрывов. Трое суток вообще не спали. Как я боялась за ребенка, как мне тяжело было в эти дни, но потом поняла, что лучшее для ребенка  спокойная и счастливая мама. Слава богу, что смогла родить здорового сына", – написала она.

Елена Ющенко посоветовала своим беременным подписчицам не смотреть новости и отвлекаться.

"Не думайте о будущем  надо жить и радоваться, ведь скоро вы сможете держать своего малыша на руках. Нужно отвлекаться, как бы трудно ни было. Все равно победим!" – отметила Ющенко.

Контекст:

Елена Ющенко – вторая жена Андрея Ющенко, сына Виктора Ющенко от первого брака. Елена и Андрей Ющенко поженились в 2018 году.

Ранее Андрей Ющенко был женат на младшей сестре украинской ведущей Маши Ефросининой Елизавете. Пара рассталась в 2012 году. У них есть дочь.

24 августа стало известно, что у Елены и Андрея Ющенко родился сын. Для Елены он стал первенцем. По словам невестки Виктора Ющенко, она рожала ребенка в Украине.

Теги: Виктор Ющенко, дети, война России против Украины, беременность, семья, Андрей Ющенко
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