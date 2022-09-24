"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном

"Близко к сердцу принимайте только детей. Все остальное – мелочи", – подписала она публикацию.

Контекст:

Елена Ющенко – вторая жена Андрея Ющенко, сына Виктора Ющенко от первого брака. Елена и Андрей Ющенко поженились в 2018 году.

Ранее Андрей Ющенко был женат на младшей сестре украинской ведущей Маши Ефросининой Елизавете. Пара рассталась в 2012 году. У них есть дочь.

24 августа стало известно, что у Елены и Андрея Ющенко родился сын. Для Елены он стал первенцем. По словам невестки Виктора Ющенко, она рожала ребенка в Украине.