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24 сентября, 2022
 
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"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном

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Елена вторая жена сына Виктора Ющенко Андрея
Елена – вторая жена сына Виктора Ющенко Андрея
Фото: olena_yushchenko / Instagram

Невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, блогер Елена Ющенко 24 сентября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена во время прогулки с новорожденным сыном Андреем Ющенко – младшим.

"Близко к сердцу принимайте только детей. Все остальное – мелочи", – подписала она публикацию.

Контекст:

Елена Ющенко – вторая жена Андрея Ющенко, сына Виктора Ющенко от первого брака. Елена и Андрей Ющенко поженились в 2018 году.

Ранее Андрей Ющенко был женат на младшей сестре украинской ведущей Маши Ефросининой Елизавете. Пара рассталась в 2012 году. У них есть дочь.

24 августа стало известно, что у Елены и Андрея Ющенко родился сын. Для Елены он стал первенцем. По словам невестки Виктора Ющенко, она рожала ребенка в Украине.

Теги: Виктор Ющенко, дети, семья, Андрей Ющенко, Елена Ющенко
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