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В "Укрэнерго" рассказали о запланированных отключениях света на 10 ноября

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В Украине после массовых российских обстрелов энергетической инфраструктуры начали вводить временные отключения света
В Украине после массовых российских обстрелов энергетической инфраструктуры начали вводить временные отключения света
Фото: depositphotos.com

В ряде областей Украины 10 ноября будут плановые отключения электроэнергии, аварийных пока не предусмотрено. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook 9 ноября.

В четверг наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Режим плановых отключений будет действовать:

  • с 6.00 до 24.00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях;
  • с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 21.00 во всех других областях Украины.

"Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго). Напоминаем, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит – применять меньшие объемы ограничений потребителей. Пожалуйста, не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0vcUcKiGhP8ai4EQS6MJ9gs713Loqrd5z5KBy8skEHgsHkUgmMXt8JzhfyBZZBcuBl

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения света.

В "Укрэнерго" 7 ноября рассказали, что самая сложная ситуация – в Киевской и Харьковской областях, и пообещали, что если не будет новых обстрелов, графики отключения света в ближайшие дни станут более комфортными.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, веерные отключения
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