В "Укрэнерго" рассказали о запланированных отключениях света на 10 ноября

В четверг наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Режим плановых отключений будет действовать:

"Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго). Напоминаем, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит – применять меньшие объемы ограничений потребителей. Пожалуйста, не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00", – говорится в сообщении.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения света.

В "Укрэнерго" 7 ноября рассказали, что самая сложная ситуация – в Киевской и Харьковской областях, и пообещали, что если не будет новых обстрелов, графики отключения света в ближайшие дни станут более комфортными.