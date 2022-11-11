Экстренные отключения света будут в Киеве и четырех областях – "Укрэнерго"

В настоящее время дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это нужно для поддержания стабильной работы энергосистемы, отметили в "Укрэнерго".
Компания также сообщила, что ночью и утром были применены экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Сейчас их отменили и на данный момент продолжают действовать плановые отключения. При этом отмечается, что текущая ситуация в энергосистеме может изменяться, особенно во время вечернего пика потребления электроэнергии.
Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.
"Временные контролируемые ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать технологических аварий из-за перегрузки", – напомнили в компании.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.
В стране начали вводить временные отключения света.
Вечером 10 ноября "Укрэнерго" планировала, что аварийных отключений в Украине не будет. Предполагалось, что в Киеве и области плановые отключения будут применять по графикам в период с 5.00 до 23.00.