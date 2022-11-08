Шмыгаль назвал регионы с самой сложной ситуацией с электроснабжением

"Самая сложная ситуация с точки зрения [доставки] электроэнергии сейчас у нас в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Российские террористические войска прицельно били по распределению [электроэнергии] в этих регионах, пытаясь уничтожить магистральные линии и подстанции", – заявил он.

По словам Шмыгаля, сейчас энергетики работают над тем, чтобы постепенно сделать графики отключений "более предсказуемыми" для людей и для бизнеса.

"Конечно, все мы должны понимать, что это возможно только при условии, что новых повреждений не будет и все мы будем сознательно относиться к экономии потребления электроэнергии", – сказал глава правительства.

Он сообщал, что угля и газа в Украине достаточно для прохождения отопительного сезона, но "ключевым вызовом" остается именно умышленное повреждение энергетической инфраструктуры Россией.