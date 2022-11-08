Шмыгаль назвал регионы с самой сложной ситуацией с электроснабжением

"Самая сложная ситуация с точки зрения [доставки] электроэнергии сейчас у нас в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Российские террористические войска прицельно били по распределению [электроэнергии] в этих регионах, пытаясь уничтожить магистральные линии и подстанции", – заявил он.
По словам Шмыгаля, сейчас энергетики работают над тем, чтобы постепенно сделать графики отключений "более предсказуемыми" для людей и для бизнеса.
"Конечно, все мы должны понимать, что это возможно только при условии, что новых повреждений не будет и все мы будем сознательно относиться к экономии потребления электроэнергии", – сказал глава правительства.
Он сообщал, что угля и газа в Украине достаточно для прохождения отопительного сезона, но "ключевым вызовом" остается именно умышленное повреждение энергетической инфраструктуры Россией.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
В стране начали вводить временные отключения света.
31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство поврежденных объектов – энергетические.
Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такой возможности.