В Киевской области запретили праздничную иллюминацию – глава ОВА

"На территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации – гирлянд, световых декораций и другого. Решение было принято на заседании оперативного штаба совета обороны Киевской области", – сообщил он.

Кулеба отметил, что это касается коммерческой, а также государственной и коммунальной собственности.

"Световые декорации новогодних елок, парков, улиц оставим на потом. Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии – это наш гражданский фронт сегодня", – заявил он.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения света.

В "Укрэнерго" 7 ноября рассказали, что самая сложная ситуация – в Киевской и Харьковской областях, и пообещали, что если не будет новых обстрелов, графики отключения света в ближайшие дни станут более комфортными.