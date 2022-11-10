В ассоциации "Укрцемент" призвали власть к открытой дискуссии о тарифах на передачу электроэнергии

НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% Фото: depositphotos.com

"Мы рассматривали вариант госбюджета, где заложена инфляция на уровне 30%. И предлагали заложить именно эти проценты в повышение тарифов – ведь мы прекрасно понимаем, что они будут повышены", – сказала Крипка.

Она добавила, что предложенное "Укрэнерго" повышение тарифов окончательно подкосит финансовое положение предприятий, которые сейчас пытаются сохранить рабочие коллективы.

"К сожалению, с теми потерями, которые имеют сегодня наши предприятия, а также с отключениями света они уже не могут работать. А значит, нет никакой надежды, что мы выдержим. Поэтому мы надеемся, что нас услышат и мы сможем донести эту позицию до власти и проведем совместную дискуссию", – заявила исполнительный директор ассоциации "Укрцемент".