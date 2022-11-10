В ассоциации "Укрцемент" призвали власть к открытой дискуссии о тарифах на передачу электроэнергии

"Мы рассматривали вариант госбюджета, где заложена инфляция на уровне 30%. И предлагали заложить именно эти проценты в повышение тарифов – ведь мы прекрасно понимаем, что они будут повышены", – сказала Крипка.
Она добавила, что предложенное "Укрэнерго" повышение тарифов окончательно подкосит финансовое положение предприятий, которые сейчас пытаются сохранить рабочие коллективы.
"К сожалению, с теми потерями, которые имеют сегодня наши предприятия, а также с отключениями света они уже не могут работать. А значит, нет никакой надежды, что мы выдержим. Поэтому мы надеемся, что нас услышат и мы сможем донести эту позицию до власти и проведем совместную дискуссию", – заявила исполнительный директор ассоциации "Укрцемент".
Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84%: с 345 до 636,17 грн/МВт-час.
"В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.