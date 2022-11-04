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"Прогнозные расходы завышены". lCC Ukraine обратилась в НКРЭКУ по поводу тарифа на диспетчеризацию электроэнергии

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Если тариф вырастет, то украинский бизнес потеряет 49,6 млрд грн в годовом пересчете, отметили в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты
Если тариф вырастет, то украинский бизнес потеряет 49,6 млрд грн в годовом пересчете, отметили в  Украинском национальном комитете Международной торговой палаты
Фото: depositphotos.com

Решение "Укрэнерго" о повышении тарифа на диспетчеризацию электроэнергии с 62,13 до 232,0З грн/МВт-ч не вполне обосновано, так как ресурса, который имеет компания, достаточно для того, чтобы удержать тариф на нынешнем уровне в 2022 году. Об этом говорится в открытом письме Украинского национального комитета Международной торговой палаты (lCC Ukraine) к главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константину Ущаповскому.

"Предусмотренный проектом рост общих расходов обусловлен завышенным плановым объемом закупки "Укрэнерго" вспомогательных услуг, которые растут с 16,7 млрд грн в 2022 году до 66,3 млрд грн проекта НКРЭКУ (+296%). Согласно обоснованию, это вызвано ростом стоимости резерва замещения (работа на газе) с 4,6 до 8,6 млрд грн, однако такой рост нельзя объяснить ни ростом цен на газ, ни с точки зрения объемов потребления, которые сократились из-за войны", – отмечают в lCC Ukraine.

При этом, отметили в комитете, реальные расходы "Укрэнерго" на эти цели в 2021 году составили 5,4 млрд грн, а это на 40% меньше, чем заложено в тариф на диспетчеризацию электроэнергии на 2021 год.

"То есть наблюдалось недоиспользование средств тарифа в объеме 3,6 млрд грн. Эти деньги следует направить на покрытие всех дополнительных потребностей оперативно-технологического управления. Следовательно, до окончания 2022 года тариф на диспетчеризацию электроэнергии может оставаться на текущем уровне – 62,13 грн/МВт-ч", – пояснили в lCC Ukraine.

В комитете отметили, что если тариф вырастет, то украинский бизнес потеряет 49,6 млрд грн в годовом пересчете. Этот объем средств мог бы быть направлен на восстановление поврежденных мощностей производства, логистических путей и инвестирование, считают авторы обращения.

"Извлечение этих средств из оборота будет иметь крайне негативные последствия для национальной экономики, которая с начала полномасштабного вторжения уже сократилась на 39,3%. Во время таких серьезных вызовов государственная политика должна всячески способствовать оживлению экономики и снижению тарифной нагрузки за счет оптимизации", – подчеркнули в lCC Ukraine.

Контекст:

Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% – с 345 грн/МВт-ч до 636,17 грн/МВт-ч.

"В заявлении компании отмечается, что тариф на электроэнергию для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступило против повышения. В Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что у "Укрэнерго" есть все резервы для того, чтобы не повышать в 2023 году тарифы на диспетчеризацию электроэнергии, в то время как резкий рост сразу на 273% значительно ухудшит состояние транспортной отрасли Украины. 

Теги: экономика, энергетика, Укрэнерго, электричество, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, деньги, расходы
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