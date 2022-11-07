Повышение тарифов на передачу электроэнергии будет влиять на работу предприятий, цены и выплаты – Союз химиков Украины

"Повышение тарифов – это дополнительная нагрузка, которая будет влиять и на работу предприятий, и на цены, и на выплаты. Мы пытаемся максимально сохранять заработную плату работников", – сказал он.

Гольченко добавил, что если "Укрэнерго" все же повысит тариф, то правительство должно найти способ компенсировать промышленности увеличение себестоимости продукции.

"Сейчас предприятия работают в таком режиме, когда мы не знаем, когда нам отключат электроэнергию и на сколько. Мы просим разработать механизмы компенсаций промышленности, равно как это делают в ЕС, и если уже повышение тарифа на электроэнергию неизбежно, предусмотреть снижение расходов предприятий на других направлениях. Ведь просто забрать оборотные средства у работающих предприятий – не самый умный выход в этой ситуации. Власть должна понимать, что тяжело сейчас всем", – подчеркнул глава Союза химиков Украины.