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Повышение тарифов на передачу электроэнергии будет влиять на работу предприятий, цены и выплаты – Союз химиков Украины

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Просто забрать оборотные средства у работающих предприятий не самый умный выход, заявил глава Союза химиков Украины
Просто забрать оборотные средства у работающих предприятий – не самый умный выход, заявил глава Союза химиков Украины
Фото: depositphotos.com

Если в Украине будет повышен тариф на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, это станет дополнительной нагрузкой на предприятия химической отрасли, заявил в комментарии "РБК-Украина" глава Союза химиков Игорь Гольченко.

"Повышение тарифов – это дополнительная нагрузка, которая будет влиять и на работу предприятий, и на цены, и на выплаты. Мы пытаемся максимально сохранять заработную плату работников", – сказал он.

Гольченко добавил, что если "Укрэнерго" все же повысит тариф, то правительство должно найти способ компенсировать промышленности увеличение себестоимости продукции.

"Сейчас предприятия работают в таком режиме, когда мы не знаем, когда нам отключат электроэнергию и на сколько. Мы просим разработать механизмы компенсаций промышленности, равно как это делают в ЕС, и если уже повышение тарифа на электроэнергию неизбежно, предусмотреть снижение расходов предприятий на других направлениях. Ведь просто забрать оборотные средства у работающих предприятий – не самый умный выход в этой ситуации. Власть должна понимать, что тяжело сейчас всем", – подчеркнул глава Союза химиков Украины.

Контекст:

Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84%: с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

"В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.

Теги: промышленность, Укрэнерго, цены, тарифы, электроэнергия
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