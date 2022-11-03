Прежде чем повышать тариф на передачу электроэнергии, нужно проанализировать, как это повлияет на реальный сектор экономики – нардеп

"Мы должны понимать, что повышение тарифа, которое ляжет на промышленность, тем или иным образом повлияет на объем поступлений в государственный бюджет, который эта промышленность будет генерировать. "Укрэнерго" – государственная компания, поэтому необходимо посчитать: сколько получит компания после повышения тарифа и сколько денег перестанет платить промышленность государству. Однако, к сожалению, мы не получили никаких расчетов", – сообщил он.
По словам политика, представители бизнеса понимают, что энергетика страны оказалась в тяжелом положении, но с таким же кризисом столкнулись и предприятия, поэтому решение о повышении тарифов нужно подтверждать расчетами.
"Судя по тому, что мы услышали от металлургов и что мы услышим от других представителей бизнеса, можно заключить, что после запланированного повышения тарифа поступления в госбюджет упадут, потому что объемы производства снизятся. Поэтому, по моему мнению, обсуждать такое решение можно только после того, как появятся расчеты и анализ влияния этого решения на реальный сектор экономики", – сказал Кисилевский.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.
Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.