Прежде чем повышать тариф на передачу электроэнергии, нужно проанализировать, как это повлияет на реальный сектор экономики – нардеп

"Мы должны понимать, что повышение тарифа, которое ляжет на промышленность, тем или иным образом повлияет на объем поступлений в государственный бюджет, который эта промышленность будет генерировать. "Укрэнерго" – государственная компания, поэтому необходимо посчитать: сколько получит компания после повышения тарифа и сколько денег перестанет платить промышленность государству. Однако, к сожалению, мы не получили никаких расчетов", – сообщил он.

По словам политика, представители бизнеса понимают, что энергетика страны оказалась в тяжелом положении, но с таким же кризисом столкнулись и предприятия, поэтому решение о повышении тарифов нужно подтверждать расчетами.

"Судя по тому, что мы услышали от металлургов и что мы услышим от других представителей бизнеса, можно заключить, что после запланированного повышения тарифа поступления в госбюджет упадут, потому что объемы производства снизятся. Поэтому, по моему мнению, обсуждать такое решение можно только после того, как появятся расчеты и анализ влияния этого решения на реальный сектор экономики", – сказал Кисилевский.