"Укрметаллургпром" о планах повысить тариф на передачу электроэнергии: Каждое решение должно быть обоснованным с точки зрения экономической эффективности

Александр Каленков: Когда мы говорим о любом повышении затрат – мы говорим о реальной возможности потерять еще больше рабочих мест, а значит, еще больше людей могут потерять доход Фото: my.ua

"Повышение на 84% тарифа на передачу электроэнергии объясняется в том числе тем, что "Укрэнерго" необходимо рассчитаться со своими кредитами. Мы все сейчас в такой ситуации, всем нам нужно возвращать кредиты. Но мы ведем переговоры с нашими кредиторами о том, чтобы отсрочить выплаты, реструктуризировать эти долги и так далее. Я не понимаю, какую работу по этому поводу ведет "Укрэнерго", а это высвободило бы компании 10 млрд грн на следующий год", – сказал Каленков.

Глава объединения предприятий напомнил, что предприятия Украины страдают от российских обстрелов и отключений электроэнергии даже больше, чем население.

"Для нас стоимость постоянных отключений энергии невероятно высока, ведь речь идет о технологических особенностях предприятий с непрерывным циклом производства. Это может привести даже к технологическим катастрофам. Именно поэтому решения, касающиеся экономического повышения нагрузки на эти предприятия, должны быть рассчитаны", – отметил он.

По словам Каленкова, горно-металлургический комплекс сейчас работает на 20% от довоенного уровня, а металлургия – на 15%. Негативно влияют на данную сферу промышленности в том числе невозможность отправлять продукцию покупателям и рост себестоимости этой продукции. Также сейчас дополнительная статья расходов – инвестиции в автономные источники энергии.

"Сейчас не идет речь о том, чтобы зарабатывать или по крайней мере выходить в ноль – предприятия не могут покрыть даже 70% переменных затрат. Поэтому когда мы говорим о любом повышении затрат – мы говорим о реальной возможности потерять еще больше рабочих мест, а значит, еще больше людей могут потерять доход. Именно поэтому мы говорим о необходимости дискуссии при принятии таких решений. И каждое решение должно быть обоснованным с точки зрения экономической эффективности как для "Укрэнерго", так и для государства в целом", – подчеркнул руководитель "Укрматаллургпрома".