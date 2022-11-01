ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Укрметаллургпром" о планах повысить тариф на передачу электроэнергии: Каждое решение должно быть обоснованным с точки зрения экономической эффективности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр Каленков: Когда мы говорим о любом повышении затрат мы говорим о реальной возможности потерять еще больше рабочих мест, а значит, еще больше людей могут потерять доход
Александр Каленков: Когда мы говорим о любом повышении затрат – мы говорим о реальной возможности потерять еще больше рабочих мест, а значит, еще больше людей могут потерять доход
Фото: my.ua

Повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, которое инициирует "Укрэнерго", может привести к еще большей потере рабочих мест в промышленности, заявил на пресс-конференции президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. Об этом 1 ноября пишет издание "Обозреватель".

"Повышение на 84% тарифа на передачу электроэнергии объясняется в том числе тем, что "Укрэнерго" необходимо рассчитаться со своими кредитами. Мы все сейчас в такой ситуации, всем нам нужно возвращать кредиты. Но мы ведем переговоры с нашими кредиторами о том, чтобы отсрочить выплаты, реструктуризировать эти долги и так далее. Я не понимаю, какую работу по этому поводу ведет "Укрэнерго", а это высвободило бы компании 10 млрд грн на следующий год", – сказал Каленков.

Глава объединения предприятий напомнил, что предприятия Украины страдают от российских обстрелов и отключений электроэнергии даже больше, чем население.

"Для нас стоимость постоянных отключений энергии невероятно высока, ведь речь идет о технологических особенностях предприятий с непрерывным циклом производства. Это может привести даже к технологическим катастрофам. Именно поэтому решения, касающиеся экономического повышения нагрузки на эти предприятия, должны быть рассчитаны", – отметил он.

По словам Каленкова, горно-металлургический комплекс сейчас работает на 20% от довоенного уровня, а металлургия – на 15%. Негативно влияют на данную сферу промышленности в том числе невозможность отправлять продукцию покупателям и рост себестоимости этой продукции. Также сейчас дополнительная статья расходов – инвестиции в автономные источники энергии.

"Сейчас не идет речь о том, чтобы зарабатывать или по крайней мере выходить в ноль – предприятия не могут покрыть даже 70% переменных затрат. Поэтому когда мы говорим о любом повышении затрат – мы говорим о реальной возможности потерять еще больше рабочих мест, а значит, еще больше людей могут потерять доход. Именно поэтому мы говорим о необходимости дискуссии при принятии таких решений. И каждое решение должно быть обоснованным с точки зрения экономической эффективности как для "Укрэнерго", так и для государства в целом", – подчеркнул руководитель "Укрматаллургпрома".

Контекст:

Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84%: с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

"В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.

Теги: инвестиции, промышленность, Укрэнерго, электричество, тарифы, электроэнергия, металлургия, долги, Укрметаллургпром, Александр Каленков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
У звезды фильмов Тарантино умер сын
У звезды фильмов Тарантино умер сын
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Локи тайно стал папой
Локи тайно стал папой
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
Залужный показал селфи с дочерью
Залужный показал селфи с дочерью
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (165893)
2
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (120764)
3
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (103478)
4
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (101997)
5
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (58202)
6
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (53551)
7
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (49616)
8
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (41616)
 
 
 
 