Тариф на электроэнергию для населения не будут повышать до конца марта 2023 года – Кабмин Украины

Кабмин принял постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 года №483". Оно предусматривает продолжение действия специальных обязанностей, возложенных на участников рынка электрической энергии. Таким образом, льготные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение осенне-зимнего периода – до 31 марта 2023 года.

"Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан. Благодарен каждому за своевременную оплату электроэнергии, это чрезвычайно важно для стабильной работы наших энергокомпаний и оперативного проведения ремонтов объектов и оборудования, поврежденных из-за вражеских атак", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.