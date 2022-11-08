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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области

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Без электричества остаются 78 населенных пунктов
Без электричества остаются 78 населенных пунктов
Фото: dtek-dem.com.ua

За минувшие сутки, 7 ноября, энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электросети в 22 населенных пунктах Донбасса и вернули свет для более чем 4 тысяч семей. Об этом говорится в сообщении компании.

"В настоящее время без электричества остаются 78 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Теги: Донецкая область, энергетика, Донбасс, электричество, ДТЭК, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, украинец, инфраструктура
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